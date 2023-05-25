В Новосибирске на ремонт улицы Мира планируют потратить 573 миллиона рублей

На ремонт улицы Мира в Новосибирске планируют потратить 573 миллиона рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На ремонт улицы Мира в Новосибирске планируют потратить 573 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.
Речь идет об участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. Его протяженность составляет 2 475 метров.
Всего будет четыре полосы движения. На участке уложат асфальт, обустроят пандусы и съезды с тротуаров, отремонтируют трамвайные линии, заменят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку и отремонтируют светофоры.
Работы хотят разделить на пять этапов. Первый планируют завершить до 21 августа 2023 года, последний – к концу сентября 2024 года.
Заказчиком выступает Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Заявки принимают до 9 июня 2023 года.
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