Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 1:23

Движение по Новосибирску сковали пробки в 6 баллов утром 25 мая

Рассказываем, где самые сильные заторы
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Движение по Новосибирску сковали пробки в 6 баллов утром 25 мая.

Движение по Новосибирску сковали пробки в 6 баллов утром 25 мая.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 25 мая сковали шестибалльные пробки. На дорогах идут ремонтные работы, что осложняет движение транспорта. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Не проехать по улицам Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по проезду Энергетиков, Димитровскому мосту. А также улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber