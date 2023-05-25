Движение по Новосибирску сковали пробки в 6 баллов утром 25 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирск утром 25 мая сковали шестибалльные пробки. На дорогах идут ремонтные работы, что осложняет движение транспорта. Рассказываем, где самые сильные заторы сегодня.

Не проехать по улицам Станционной, Широкой, Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по проезду Энергетиков, Димитровскому мосту. А также улицам Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Не проехать по проспекту Карла Маркса и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, Никитина, Кирова и Добролюбова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber