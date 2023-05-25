Новосибирец попал под статью, украв две бутылки спиртного и торт в магазине

Мужчина выбрал товары и просто прошел мимо кассы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске задержали 43-летнего мужчину, который ограбил продуктовый магазин. Местный житель вынес оттуда две бутылки спиртного и торт. Совершив преступление, сибиряк отправился в гости.

Инцидент произошел вечером 23 мая. Как пояснили в полиции, мужчина выбрал товары и просто прошел мимо кассы, не заплатив за них.

Сотрудники магазина сообщили о произошедшем правоохранителям.

− На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа, кинолог с собакой. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели злоумышленника. Информация с описанием внешности подозреваемого была направлена всем наружным нарядам, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.

Подозреваемого задержали сотрудники ППС в Центральном районе Новосибирска. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель. В момент задержания сибиряк вместе со знакомыми распивал похищенный алкоголь.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.

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