Новосибирец попал под статью, украв две бутылки спиртного и торт в магазине

Мужчина выбрал товары и просто прошел мимо кассы.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Новосибирске задержали 43-летнего мужчину, который ограбил продуктовый магазин. Местный житель вынес оттуда две бутылки спиртного и торт. Совершив преступление, сибиряк отправился в гости.
Инцидент произошел вечером 23 мая. Как пояснили в полиции, мужчина выбрал товары и просто прошел мимо кассы, не заплатив за них.
Сотрудники магазина сообщили о произошедшем правоохранителям.
− На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа, кинолог с собакой. Полицейские отсмотрели камеры видеонаблюдения, которые запечатлели злоумышленника. Информация с описанием внешности подозреваемого была направлена всем наружным нарядам, − рассказали в ГУ МВД России по НСО.
Подозреваемого задержали сотрудники ППС в Центральном районе Новосибирска. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель. В момент задержания сибиряк вместе со знакомыми распивал похищенный алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении фигуранта решается вопрос об избрании меры пресечения.
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