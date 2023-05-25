В Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 9 июня

С 24 мая сузили проезжую часть улицы Нарымской. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заельцовском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

С 24 мая сузили проезжую часть улицы Нарымской в районе жилого дома по адресу Линейная, 27. Ограничение будет действовать по 9 июня.

− Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на канализационном трубопроводе, − пояснили в муниципалитете.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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