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НовостиОбщество25 мая 2023 0:42

В Заельцовском районе Новосибирска временно ограничили движение до 9 июня

Это связано с ремонтом на канализационном трубопроводе
Анастасия ХРОМЫХ
С 24 мая сузили проезжую часть улицы Нарымской.

С 24 мая сузили проезжую часть улицы Нарымской.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Заельцовском районе Новосибирска ввели временное ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

С 24 мая сузили проезжую часть улицы Нарымской в районе жилого дома по адресу Линейная, 27. Ограничение будет действовать по 9 июня.

− Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на канализационном трубопроводе, − пояснили в муниципалитете.

Водителей призвали быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

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