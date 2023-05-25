В зоне СВО погиб 45-летний Евгений Рыжкевич из Новосибирской области

Житель Куйбышевского района Евгений Рыжкевич погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Куйбышевского района Евгений Рыжкевич погиб в зоне спецоперации на Украине. Сибиряку было 45 лет.

Евгений родился 8 февраля 1978 года. Учился в местной школе № 9, затем поступил в профессиональное училище № 8.

− После начала специальной военной операции принял решение встать на защиту Родины. 7 мая 2023 года Е.Г. Рыжкевич погиб, выполняя боевые задачи, − сообщили в администрации Куйбышевского района.

Церемония прощания состоится в четверг, 25 мая. Проводить героя в последний путь можно будет до 11:00 в Куйбышеве. Адрес − улица Каинская, 168.

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