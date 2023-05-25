Как досрочно погасить ипотеку: публикуем топ-5 способов

Есть несколько способов досрочного погашения ипотеки.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Досрочное погашение ипотеки позволяет существенно сэкономить семейный бюджет. Топ-5 способов, как быстро выплачивать ипотеку, опубликовало издание NEWS.ru
№ 1 — досрочное погашение
Препятствовать досрочному погашению в банках не имеют права, но условия нужно выяснять заранее. Выгодно вносить платежи частями: любая сумма снижает переплату и сокращает основной долг (тело кредита).
№ 2 — налоговые вычеты
Закон позволяет заемщику использовать два типа налоговых вычетов. Первый — за покупку жилья (13% от суммы покупки в 2 млн руб.). Его могут получить только официально работающие (ИП и самозанятые не подходят).
Второй — вычет за уплаченные проценты, который можно получить с выплаченных процентов по ипотечному кредиту. Максимальная сумма к возврату — 390 тысяч.
№ 3 — маткапитал
Максимальный размер маткапитала в 2023 году — 775 628, 25 руб. (в случае если первый ребенок родился или усыновлен до 2020 года, второй — в 2020 году и позже).
№ 4 — господдержка для многодетных
Многодетные семьи могут получить 450 тысяч на погашение ипотеки, если у них с 1 января 2019 года до 31 декабря 2023-го родился или родится третий ребенок и последующие дети.
№ 5 — рефинансирование
Рефинансирование — возможность перекредитоваться под более низкий процент (например, оформить семейную ипотеку).
При этом, есть моменты, когда гасить ипотеку досрочно — не выгодно. К примеру, если у вас на руках оказалась крупная сумма денег, то исходить нужно из того, что сейчас выше: ставки по вкладам или проценты по ипотечному кредиту. Возможно, выгоднее будет положить средства на депозит.
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