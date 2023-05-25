Новосибирцы выстроились в очередь к самому фотогеничному дереву города: где оно находится и чем привлекает

Мимо яблони нельзя пройти, не достав камеру. Фото: Лидия Маркова

В Новосибирск хоть и с опозданием, но пришла весна. В городе уже начали цвести яблони — одна из них шустро превратилась в популярную локацию для фотосессий.

Находится красавица в тихом центре города — около здания на улице Чаплыгина, 47. На кадрах ролика в телеграм-канале «Искусство жить в Новосибирске» видно, как буквально за несколько секунд около дерева сменяют друг друга люди, выбирающие более удачный ракурс для селфи на фоне розовых цветов дерева.

С 3 июня по 3 июля у новосибирцев будет гораздо больше возможностей наделать себе для соцсетей снимков в цветах. Улицу Ленина, которую на это время превратят в пешеходную, флористы оформят в виде четырех локаций на тему времен года.

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