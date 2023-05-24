В Алтайском крае мотоциклист с пассажиркой разбился насмерть, врезавшись в дерево

В Егорьевском районе Алтайского края случилось смертельное ДТП. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Егорьевском районе Алтайского края случилось смертельное ДТП. Авария произошла в 20-ти километрах от улицы Лесная в селе Лебяжье ночью 24 мая.

— 30-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» не справился с управлением и врезался в дерево, — цитирует региональное МВД издание amic. ru.

И водитель и его 24-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства случившегося.

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