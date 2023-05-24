В Новосибирске за нарушителями ПДД будут следить камеры за 17 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На левом берегу Новосибирска установят дополнительные комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД. За эти работы власти города готовы заплатить подрядчику 17 миллионов рублей.

Информация об аукционе появилась на сайте госзакупок 24 мая. Из документа следует, что комплексы установят на пересечении улиц Титова — Серафимовича, а также на Петухова — от дома №57 до №67.

На перекрестке Титова и Серафимовича комплекс будет фиксировать со стороны улицы Римского-Корсакова проезд на красный сигнал светофора, непристегнутые ремни безопасности и другое. Также нарушителей будут отслеживать со стороны Костычева, Плахотного и Степной. Комплекс на Петухова будет наблюдать за нарушителями, которые двигаются с улицы Бородина и площади Кирова.

— Подрядчик должен будет разработать схему организации дорожного движения на период производства работ, а также утвердить ее у собственника дороги и согласовать с заказчиком, — указано в документах.

Деньги на установку комплексов заложены в областном бюджете. Все работы нужно выполнить в течение 40 дней с даты заключения контракта.

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