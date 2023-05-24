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НовостиОбщество24 мая 2023 18:05

«До -3!»: в Новосибирске прогнозируют заморозки с 25 по 28 мая

В ночь на 25 мая в Новосибирске похолодает до -3 градусов
Авторы (2):
Данила ШУЛЯК
Екатерина ЯГАНОВА
Ночью 25 мая в Новосибирске похолодает.

Ночью 25 мая в Новосибирске похолодает.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночь на 25 мая в Новосибирскую область придут ночные заморозки. Ожидается похолодание до -3 градусов. Вероятность их возникновения сохранится до 28 числа, сообщили синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Ночная температура тоже будет невысокой – от 4 до 6 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до +17…+20 градусов.

В ночь на 25 мая в западных районах Новосибирской области пройдут кратковременные дожди и грозы.

25 мая ветер будет дуть с севера, а после 26-го с востока. Его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 14 м/с.

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