Четвертый мост в Новосибирске могут назвать «Николаевским»

Четвёртый мост через Обь могут назвать «Николаевским». Фото: стоп-кадр видео депутатов Горсовета.

Сейчас четвертый мост через Обь в Новосибирске называют «Центральным» — это официальное проектное название. Однако местные общественники предложили свой вариант. Об этом написал «Царьград Новосибирск».

Член общественной палаты региона Евгений Цыбизов решил, что лучше всего присвоить новому мосту название с историческими корнями.

Напомним: столица Сибири не сразу получила настоящее название. Почти 30 лет город был Ново-Николаевском.

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