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НовостиПроисшествия24 мая 2023 16:33

В Новосибирске на Станционной посреди дороги загорелся автомобиль

На месте работают пожарные
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске на улице Станционной прямо посреди проезжей части вспыхнул автомобиль. Фото: "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске на улице Станционной прямо посреди проезжей части вспыхнул автомобиль. Фото: "Новосибирск с огоньком"

В Новосибирске на улице Станционной прямо посреди проезжей части вспыхнул автомобиль. Инцидент случился вечером в среду, 24 мая.

Судя по кадрам ролика, опубликованного подписчиками телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», пламя полностью охватило автомобиль.

Вероятно, водитель машины и другие автомобилисты пытались потушить огонь своими силами, но сделать это не удалось. На место прибыли пожарные. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по улице.

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