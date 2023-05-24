В Новосибирске на Станционной посреди дороги загорелся автомобиль

В Новосибирске на улице Станционной прямо посреди проезжей части вспыхнул автомобиль. Фото: "Новосибирск с огоньком"
В Новосибирске на улице Станционной прямо посреди проезжей части вспыхнул автомобиль. Инцидент случился вечером в среду, 24 мая.
Судя по кадрам ролика, опубликованного подписчиками телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», пламя полностью охватило автомобиль.
Вероятно, водитель машины и другие автомобилисты пытались потушить огонь своими силами, но сделать это не удалось. На место прибыли пожарные. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по улице.
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