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НовостиОбщество24 мая 2023 16:07

На Кропоткина в Новосибирске сдали 10-летний долгострой

Новоселье отметят более 90 семей
Галина СИМОНОВА
Многоэтажку на Кропоткина начали строить в 2011 году. Фото: Правительствао НСО

Многоэтажку на Кропоткина начали строить в 2011 году. Фото: Правительствао НСО

В Новосибирской области ввели в эксплуатацию долгострой. Многоквартирный дом больше 10 лет строили на улице Кропоткина, 130/6. Долгожданное новоселье планируют отметить 94 семьи, сообщили в правительстве НСО.

— Это второй проблемный объект в 2023 году, который получил разрешение на ввод, — сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Первый ввели в марте. Это был один из крупнейших долгостроев региона — дом № 12 в микрорайоне Закаменский. Новоселами стали более 350 дольщиков.

Напомним, строить жилой дом на Кропоткина, 130/6 начали в 2011 году, непосредственно строительные работы стартовали в 2015-м и должны были завершиться в 2017-м. Но застройщики девять раз переносили сроки сдачи объекта.

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