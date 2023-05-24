Около 60 предпринимателей представили свою продукцию на ярмарке-выставке «Новосибирь»

Губернатор Андрей Травников посетил ярмарку-выставку «Новосибирь». Фото: Правительство НСО

24 мая в Новосибирске прошла ярмарка-выставка региональных производителей «Новосибирь». В ней приняли участие около 60 представителей малого и среднего бизнеса. Среди них лучшие фермерские хозяйства, промышленные компании и предприниматели.

— На каждой ярмарке мы видим новые предприятия, которые появляются во всех направлениях экономики, производят важную продукцию. Это предпринимательство, которое задает нужный темп для развития региона, — отметил губернатор Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил бизнесменов за работу. Он подчеркнул, что мощное предпринимательское сообщество помогает новосибирской экономике переживать любые катаклизмы.

Андрей Травников уточнил, что ярмарку-выставку «Новосибирь» будут проводить ежегодно. А ее формат, место проведения и участников будут корректировать с учетом отзывов предпринимателей.

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