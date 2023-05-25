Дуновение холода: в Новосибирск возвращаются заморозки до -1

Ночью будут заморозки, хотя днем - очень жарко. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 25 мая, в Новосибирске станет прохладнее. Ночью температуры сильно опустятся до +4, в пригороде может быть до +1, а местами вернутся и заморозки до -1. Днем тоже будет прохладнее, около +17…+19 градусов, хотя и будет светить солнце.

— Ожидается небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области температуры ночью также будут контрастны: в юго-западных районах может повыситься до +11, а в северных местами заморозки до -3. Зато днем — очень жарко, +15…+20 градусов, местами до +25. Днем по западу пройдут кратковременные дожди с грозами.

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