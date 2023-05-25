Она зашла в вагон: в Новосибирске ищут хозяев собаки, найденной в метро

Собака ехала в метро. Фото: предоставлено Александрой

В Новосибирске ищут хозяев собаки, найденной в метро. Ее заметили на одной из станций метро 23 мая. Она увязалась за двумя девочками.

- Около полуночи я просто ехала в метро, зашли две девушки, и рядом с ними шла эта малышка. Я спросила у них, их ли она, они сказали, что она просто за ними увязалась. Собака вышла на «Гагаринской» и я тоже, - рассказала КП-Новосибирск Александра, девушка, подобравшая собаку.

Сердце Александры растаяло, и она забрала собаку себе.

- Сотрудники метро не могли ее оставить, поэтому вывели на улицу. Я не сдержалась и забрала ее себе, пока не найду ей новый дом. Также оставила сотрудникам свой номер на всякий случай, - говорит девушка.

На вид собаке 1,5 года. Она очень активная, домашняя, любит играть и приучена к улице.

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