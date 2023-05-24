Новосибирцы и жители области получили 2,7 миллиарда рублей за больничные

За 5 месяцев сотрудники выдали 240 тысяч пособий новосибирцам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Новосибирской области Отделение СФР выплатило пособий по временной нетрудоспособности на 2,7 миллиарда рублей. Статистику выложили на сайте ведомства.

За 5 месяцев сотрудники выдали 240 тысяч пособий 150 тысячам жителей Новосибирской области. Застрахованные работники не оформляли заявления, чтобы получить выплату.

Новосибирцы, чей стаж больше 8 лет, получили по больничному 100% среднего заработка.

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