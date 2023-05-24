Не могли его поделить: белые медвежата из Новосибирского зоопарка устроили игры с мячом

Медвежата играли с мячом у бассейна.
Фото: Анна НОВИКОВА
Жительница Новосибирска Анна Новикова засняла игры белых медвежат в Новосибирском зоопарке. В этот раз малыши резвились с мячиком и никак не могли его поделить.
– Медвежата любят играть с этими мячами. Их, кстати, подарили зоопарку лет восемь назад друзья из Японии. Они твердые, из пластмассы – их животным не прокусить, - поделилась с КП-Новосибирск блогер Анна Новикова.
Медвежата упражняются с мячами каждый день. За их играми с удовольствием наблюдают все посетители зоопарка. Как отметила Анна Новикова, малыши очень шустрые.
– У них будто шило в одном месте, – улыбается женщина. – В 2018-м тоже были активные медвежата, но эти их превзошли.
1 июня новосибирцы узнают, какие клички сотрудники зоопарка решили дать малышкам, которым 16 мая исполнилось шесть месяцев.
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