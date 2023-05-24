В Бердске снесут заброшенный пионерский лагерь «Огонек»

Снесут 18 полуразрушенных зданий на территории пионерлагеря. Фото: Павел КЛОКОВ

Под Новосибирском центр развития детей и юношества ищет подрядчика, который снесет 18 зданий на территории бывшего пионерского лагеря. Объявление об аукционе появилось на сайте госзакупок.

Цена работ, указанная в документах — 2,5 миллиона рублей. Рабочие демонтируют здания медицинского изолятора и прачечной, административный корпус и дом начальника лагеря.

Под снос отправили также сторожку и склад, овощехранилище, четыре спальных одноэтажных корпуса, бассейн и столовую с кухней. Кроме этого, уберут три артезианские скважины.

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