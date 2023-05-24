Музыкант Александр Зацепин напишет новую песню о Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Знаменитый музыкант Александр Зацепин напишет музыку к новой песне о Новосибирске. Посвятят ее 130-летнему юбилею города.

— Текст к песне напишут сами горожане, — рассказала вице-мэр города Анна Терешкова. —Для этого будет объявлен конкурс.

По словам Терешковой, власти города планируют возродить традицию, чтобы на площади Ленина ежедневно в полдень играла музыка. Она напомнила, что к Новому году на Ленина установили звуковое оборудование. Как раз его планируют запустить в День города.

Уточним, самые известные хиты Александра Зацепина уже разучивает сводный детский хор Новосибирска: его первое публичное выступление пройдет 1 июня, в День защиты детей. Исполнять песни знаменитого земляка 700 юных исполнителей будут на Михайловской набережной.

25 июня песни Зацепина вновь зазвучат в городе. Их будет исполнять сводный детский хор на берегу Оби, а также новосибирцы, которые пожелают принять участие в проекте «Город поет».

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