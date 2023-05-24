В Новосибирске в ДТП с «Хондой» и «Пежо» пострадал 83-летний пенсионер

В Советском районе Новосибирска столкнулись «Хонда» и «Пежо». Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Советском районе Новосибирска столкнулись «Хонда» и «Пежо». Авария произошла днем в среду, 24 мая.

— В два часа дня 59-летний водитель автомобиля honda cr-v ехал по Бердскому шоссе со стороны улицы Зоологическая. Разворачиваясь у дома № 2 корпус 2 на улице Лесосечная он не предоставил преимущество ехавшем навстречу автомобилю peugeot boxer за рулем которого был 44-летний мужчина, — сообщает госавтоинспекция по Новосибирску.

В ДТП пострадал водитель «Хонды» и его 83-летний пассажир. Их доставили в больницу для уточнения травм. На месте работали сотрудники ГИБДД, все обстоятельства уточняются.

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