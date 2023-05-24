Блогер из Новосибирска Дава выпустил новый клип на песню о любви. Фото: Давид Манукян // "ВКонтакте".

Новосибирский блогер, рэп- и хип-хоп-исполнитель Давид Манукян, известный под псевдонимом Dava, выпустил новый трек. Он называется «Ориентиры».

Клип на песню презентовали поклонникам 23 мая. За сутки ролик посмотрели 32 000 раз, а пост с песней на официальной странице певца «ВКонтакте» еще больше - почти 960 тысяч.

В съемках ролика приняла участие танцовщица Вера Бондарева. Ее танец с Давидом Манукяном, который профессиональный танцор, прошел красной нитью через весь клип.

Кроме презентации нового трека, певец объявил в соцсетях о розыгрыше. Dava сообщил, что готов взять с собой в Сочи трех подписчиков на съемки следующего клипа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber