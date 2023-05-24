В Новосибирске на улице Республиканской отремонтируют целый квартал. Фото: мэрия Новосибирска.

Сразу 10 многоквартирных домов отремонтируют на Республиканской улице в Новосибирске в рамках региональной программы. Ход работ проверил мэр Анатолий Локоть.

– В Новосибирске развернута масштабная программа капремонта жилого фонда. Всего в городе более 8 тысяч многоквартирных домов. Капитальный ремонт выполнен в более чем 3,5 тысячи из них. В этом году в планах 407 объектов, 101 уже отремонтирован, около 200 находятся в работе, – отметил мэр Анатолий Локоть. – На ул. Республиканской ремонтируются сразу несколько домов 1948-1951 годов постройки. Во всех домах сначала был выполнен ремонт крыш, затем приступили к фасадам, внутренним инженерным сетям, подвальным помещениям – всё это приводится в нормативное состояние за счет региональной программы капитального ремонта МКД Новосибирской области.

Мэр отметил, что некоторые вопросы, которые не учтены федеральным законодательством, власти решают за муниципальный счет. К примеру, в перечень не включена замена деревянных перекрытий. Их меняют за счет городских средств.

Ход работ проконтролировал Анатолий Локоть. Фото: мэрия Новосибирска.

Известно, что вошли в региональную программу по капремонту 10 зданий на Республиканской улице. В домах № 33а, 35а, 39а, 41, 41а работы уже завершены. В домах № 33, 35, 37, 37а и 39 ремонт продолжается.

В 33 доме в 2023 году ремонтируют фасад. В 2024 году там запланировали ремонт отопления.

В домах 35 и 37 также ремонтируют фасад. Крышу и подвал там обновили в предыдущие годы.

В 39 доме капитально ремонтируют системы канализации и теплоснабжения. В прошлые годы там отремонтировали подвальные помещения, крышу, фасад и системы водо- и электроснабжения.

По адресу Республиканская, 37а в этом году отремонтируют системы водо- и теплоснабжения, канализации, а также фасад.

По словам начальника управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска Владимира Ткаченко, работы в оставшихся домах завершат до 1 августа. Гарантия на ремонт – 5 лет.

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