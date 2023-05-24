Губернатор Новосибирской области Травников обсудил с главами районов поддержку СВО

Политики обсудили поддержку СВО от НСО. Фото: https://www.nso.ru/.

В Новосибирске губернатор региона и председатель заксобрания обсудили с главами районов работу по поддержке бойцов СВО. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области 24 мая.

В Новосибирской области создали филиал Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» — рассказала Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Также политики обсудили поддержку военно-патриотических клубов, проблемы коррупции и вопросы гуманитарной помощи.

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