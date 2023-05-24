«Пинают пенсионерок, нападают на жильцов»: новосибирцы пожаловались на толпу агрессивных подростков

В Новосибирске полиция проверит толпу агрессивных подростков с «Золотой Нивы». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жители Новосибирска пожаловались на малолетних хулиганов. Они, по словам горожан, держат в страхе целый двор.

– Малолетки терроризируют людей, засыпают оскорблениями, угрозами, пинают пожилых женщин, нападают на подвыпивших жильцов, пытаются установить свои порядки! Управы на них нет никакой, от слова совсем! Бить их нельзя, разговор они не понимают, игнорируют! – написали в паблике «Подслушано Золотая Нива».

Компанией, тусующейся на Лежена 18/1, заинтересовались в полиции.

– По выявленной информации в сети Интернет полицейскими проводятся проверочные мероприятия, – сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные полиции устанавливают личности подростков и все обстоятельства случившегося.

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