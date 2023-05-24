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НовостиОбщество24 мая 2023 10:43

Под Новосибирском молодой матери выдали просроченную смесь для младенца

За это оштрафовали главврача районной больницы
Екатерина ЯГАНОВА
Под Новосибирском молодой матери выдали просроченную смесь для младенца.

Под Новосибирском молодой матери выдали просроченную смесь для младенца.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуру Коченевского района Новосибирской области обратилась жительница поселка. Молодая мама пожаловалась, что ее ребенку в районной больнице выдали просроченное гипоаллергенное питание.

- В результате прокурорской проверки данный факт нашел свое подтверждение, - сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурор внес представление главному врачу ЦРБ и наложил штраф в размере 10 тысяч рублей. А молодой маме выдали молочную смесь «надлежащего срока годности и качества».

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