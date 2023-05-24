Под Новосибирском молодой матери выдали просроченную смесь для младенца.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В прокуратуру Коченевского района Новосибирской области обратилась жительница поселка. Молодая мама пожаловалась, что ее ребенку в районной больнице выдали просроченное гипоаллергенное питание.
- В результате прокурорской проверки данный факт нашел свое подтверждение, - сообщили в надзорном ведомстве.
Прокурор внес представление главному врачу ЦРБ и наложил штраф в размере 10 тысяч рублей. А молодой маме выдали молочную смесь «надлежащего срока годности и качества».
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