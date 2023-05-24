В Новосибирске подставного учредителя фирмы осудили за махинации с банками

Лжеруководитель незаконно открыл счета на фирму.
Фото: Даниил ОПАРИН
В Новосибирске осудили подставного учредителя компании — он незаконно открыл банковские счета на имя фирмы и передал их третьим лицам. О преступлении рассказали в региональном МВД.
— После открытия счетов фигурант передал третьим лицам документы и электронные данные для доступа к этой системе. С помощью этого они незаконно проводили денежные операции, — пояснили в ведомстве.
По статье о сбыте электронных данных для финансовых операций, новосибирца осудили на 2 года условно. Кроме этого, он выплатит штраф в 540 тысяч рублей.
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