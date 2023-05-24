Новосибирская пенсионерка заставила Стаса Пьеху попрыгать на шоу «Ты супер 60+»

Новосибирская пенсионерка стала финалисткой шоу «Ты супер 60+». Фото: предоставлено Светланой Циглер.

Жительница Новосибирской области вышла в финал музыкального шоу на НТВ. 70-летняя Светлана Циглер поразила жюри горловым пением и исполнением песни «Я родилась в Сибири»: Валерия, Ирина Дубцова и Стас Пьеха уже в первые минуты исполнения нажали на кнопки.

Всемирно известный бас, лауреат двух премий «Грэмми» Ильдар Абдразаков признался, что был в шоке, слушая, как Светлана Савельевна «играла» голосом: из горлового вниз, а потом снова вверх. «Снимаю шляпу», - сказал Абразаков. На шоу сбылась давняя мечта сибирячки: она познакомилась с певцом Стасом Пьехой и сфотографировалась с ним на память.

- Вы катапульта! Горловое пение - очень круто. Меня поразило, как вы в разговорной манере пели, сколько тепла, женской силы, материнской энергии в вашем пении, - признался Пьеха и пожелал сибирячке счастливой жизни.

На шоу Светлана Циглер продемонстрировала не только свой музыкальный талант, но и отличную спортивную форму: женщина кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Она высоко прыгала на сцене, а потом – по просьбе ведущего Вадима Такменёва – села на шпагат. Под конец программы, глядя на нее, на шпагат села и певица Валерия, а Ирина Дубцова пообещала сделать это в финале передачи. Кстати, по примеру сибирячки попрыгал Стас Пьеха.

Уточним, Светлана Циглер родилась в Ханты-Мансийске. Жила в Омске и на Алтае, а с недавних пор поселилась в селе Дмитриевка Татарского района. По ее словам, музыка – вся ее жизнь.

Пенсионерка планирует принять участие в шоу «Голос». Кастинг на него пройдет осенью.

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