Губернатор Новосибирской области поблагодарил за работу представителей малого и среднего бизнеса

Губернатор поблагодарил за работу представителей малого и среднего бизнеса. Фото: Правительство НСО

Лучшие фермерские хозяйства, промышленные компании, социальные предприниматели представили продукцию на ярмарке-выставке региональных производителей «Новосибирь». Губернатор Андрей Травников и Председатель Заксобрания Андрей Шимкив обсудили с участниками действующие в регионе меры поддержки МСП, поздравили их с приближающимся Днём российского предпринимательства.

Сегодня на ярмарке, которую по инициативе регионального отделения «Опоры России» и по поручению Губернатора организовал областной минпромторг, широкий спектр товаров демонстрируют почти 60 участников. Это лучшие фермерские хозяйства региона — производители мясной, молочной продукции; промышленные компании, занимающиеся импортозамещением; предприниматели, которые решают социальные вопросы.

— На каждой ярмарке мы видим новые предприятия, которые появляются во всех направлениях экономики, производят важную продукцию. Это предпринимательство, которое задает нужный темп для развития региона, — сказал Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил представителей МСП за работу и подчеркнул: мощное предпринимательское сообщество помогает новосибирской экономике переживать любые катаклизмы.

— Недавно мы подводили итоги пяти лет реализации стратегии «Сибирское лидерство». И увидели, что практически всех показателей, за исключением одного, мы достигли. По всем отраслям, по всем основным показателям — ВРП, производительность, инвестиции — темпы выше среднероссийских и выше среднего по СФО. Почему это удалось, несмотря на все катаклизмы, вызовы, проблемы, с которыми за этот период мы сталкивались? Потому, что у нас такое мощное предпринимательство. Это объективные факты, — подчеркнул Андрей Травников.

Губернатор также акцентировал внимание представителей МСП на том, что накануне Дня предпринимательства важно не только поздравлять и благодарить друг друга, но и обсудить — что нужно сделать в реализации Стратегии дополнительно, какие подходы учесть, чтобы она и в дальнейшем приносила результат.

— Уже дано поручение коллегам-министрам посмотреть на те инструменты поддержки, которые сегодня существуют, сделать предложения по донастройке. Второе — развитие внутренней кооперации. Нужно оценить, какая продукция внутри региона не производится, но востребована местными предприятиями, где нам стимулировать появление новых производств. Третье — развитие внутренней переработки. Требуется более глубокая переработка, добавленная стоимость. По крайней мере по этим направлениям хотелось бы получить обратную связь, — обратился к предпринимателям Губернатор.

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