На шоссе под Новосибирском микроавтобус влетел в кроссовер

В ГИБДД пообещали дать подробности позже. Фото: Иван МАКЕЕВ

На Бердском шоссе в Новосибирской области в кроссовер врезался минивен. Авария случилась днем 24 мая в районе Нижней Ельцовки. Сообщение о ДТП выложили в АСТ−54.

— Столкнулись Honda CR-V и предположительно ГАЗель или Пежо. Авария спровоцировала затор. По словам читателя, травмы получили 2 человека. Подробности аварии выясняются, — указано в посте.

По фото видно, что кроссовер сильно пострадал. Фото: скриншот из АСТ-54.

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