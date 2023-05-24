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НовостиПроисшествия24 мая 2023 9:46

На шоссе под Новосибирском микроавтобус влетел в кроссовер

Участники ДТП могли пострадать
Данила ШУЛЯК
В ГИБДД пообещали дать подробности позже.

В ГИБДД пообещали дать подробности позже.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Бердском шоссе в Новосибирской области в кроссовер врезался минивен. Авария случилась днем 24 мая в районе Нижней Ельцовки. Сообщение о ДТП выложили в АСТ−54.

— Столкнулись Honda CR-V и предположительно ГАЗель или Пежо. Авария спровоцировала затор. По словам читателя, травмы получили 2 человека. Подробности аварии выясняются, — указано в посте.

По фото видно, что кроссовер сильно пострадал. Фото: скриншот из АСТ-54.

По фото видно, что кроссовер сильно пострадал. Фото: скриншот из АСТ-54.

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