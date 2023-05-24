«Напал в подъезде»: в Новосибирске мужчина развратил школьницу

Следователи ищут пострадавших. Фото: СУ СКР по НСО

В Ленинском районе Новосибирска мужчина развратил школьницу. Утром 18 мая он пристал к ней в подъезде дома, где она живет, а потом сбежал.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — пояснили в областном Следственном комитете.

Сейчас следователи выясняют, не причастен ли мужчина еще к каким-то подобным преступлениям. Всех, кто знает об этом что-то, просят обратиться по номерам 8 (383) 203-57-39, 8 (383) 301-28-77.

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