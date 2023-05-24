Родные жителя Алейска, погибшего в ДТП, сомневаются в объективности расследования

ДТП произошло 27 октября на улице Первомайской. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Родные жителя Алейска, сбитого женщиной-водителем в октябре 2022 года, сомневаются в объективности расследования. Об этом сообщает «Толк».

ДТП произошло 27 октября на улице Первомайской. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Внезапно на него наехал автомобиль.

− Удар был такой силы, что муж отлетел на несколько метров. На скорой его увезли в больницу, там сделали трепанацию черепа, но до следующего утра он уже не дожил, − рассказала гражданская жена погибшего Наталья Петрова.

По ее словам, водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Наталья утверждает, что в отношении автоледи не провели тест на алкоголь, также не взяли у нее анализ мочи на содержание запрещенных веществ.

Сибирячка добавила, что эта женщина продолжает как ни в чем не бывало ездить за рулем.

В итоге факт алкогольного опьянения подтвердился.

− По результатам расследования с учетом совокупности собранных доказательств действиям водителя будет дана надлежащая юридическая оценка, в том числе с учетом установленного в ходе следствия факта нахождения последней в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения, − сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber