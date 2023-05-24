В Новосибирской области в апреле и мае 2023 года зафиксирован дефицит осадков

В Новосибирской области в апреле и мае 2023 года в регионе зафиксировали дефицит осадков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области в апреле и мае 2023 года в регионе зафиксировали дефицит осадков. Регион получил меньше четверти нормы. Это может грозить сибирякам засухой и неурожаем.

— За апрель выпало всего 23% месячной нормы, а за первую половину мая — всего 9%, — пояснил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и урожаем стабилизируется.

Как сообщает портал Яндекс. Погода, на последнюю неделю мая погода ожидается пасмурной, но сухой. А вот в июне в Новосибирске уже должны прийти дожди. В среднем за 30 дней синоптики обещают 5 дней с длительными осадками и 19 дней с переменной облачностью.

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