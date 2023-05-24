В Новосибирской области осудили заключенного за создание в колонии экстремистской ячейки.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области вынесли приговор заключенному, организовавшему в колонии экстремистскую ячейку. Судили его сразу по двум статьям: по части 2 статьи 282.2 УК РФ за участие в экстремистской деятельности. А также по части 1.1. статьи 282.2 УК РФ «Склонение лица в деятельность экстремистской организации».
– Установлено, что 40-летний осужденный, отбывал наказание в колонии в Новосибирской области. Там с 2020 по 2021 годы участвовал в экстремистском движении, запрещенном на территории РФ. Кроме того, он склонял других осужденных к деятельности в этой организации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.
Суд признал заключенного виновным и назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии особого режима.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер