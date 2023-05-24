В Новосибирской области осудили заключенного за создание в колонии экстремистской ячейки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области вынесли приговор заключенному, организовавшему в колонии экстремистскую ячейку. Судили его сразу по двум статьям: по части 2 статьи 282.2 УК РФ за участие в экстремистской деятельности. А также по части 1.1. статьи 282.2 УК РФ «Склонение лица в деятельность экстремистской организации».

– Установлено, что 40-летний осужденный, отбывал наказание в колонии в Новосибирской области. Там с 2020 по 2021 годы участвовал в экстремистском движении, запрещенном на территории РФ. Кроме того, он склонял других осужденных к деятельности в этой организации, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Суд признал заключенного виновным и назначил ему 6 лет лишения свободы в колонии особого режима.

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