На акции «Ночи музеев» показали текстильную карту Новосибирской области

Проект появился по следам известной всей стране «Вышитой карты России». Фото: Константин Кутузов

Текстильную карту Новосибирской области создают местные мастерицы. Ее фрагменты показали гостям областного Дома народного творчества в рамках акции «Ночи музеев».

Проект появился по следам известной всей стране «Вышитой карты России». По итогам данной акции Государственный Российский Дом народного творчества объявил фестиваль вышитых карт субъектов РФ. Новосибирские мастерицы приняли вызов и взялись за дело.

В основе карты лежит 33 фрагмента. Каждый из них отражает особенности района или города Новосибирской области – флору, фауну, геральдику и так далее.

Сейчас работа находится в стадии завершения. Размер полотна составит два на три метра, рассказывает «ЧС-Инфо».

− В создании карты участвовали более 50 человек. Если в каком-то районе не было мастера, который мог справиться с такой задачей, то подключали специалистов из Новосибирска — в городе сильные мастера лоскутного шитья, это направление развито. Но в основном участвовали сами районы, − отметила руководитель Дома народного творчества Лариса Филатова.

Одна из участниц проекта «Текстильная карта Новосибирской области» − вышивальщица из Болотнинского района Татьяна Арслангареева. На своем фрагменте она отразила фигуры животных − медведя, ящерицы, зайца, утки. Мастерица повторила образы с украшений и керамических находок, которые относятся к древней кулайской культуре.

Мастерица повторила образы с украшений и керамических находок, которые относятся к древней кулайской культуре. Фото: Константин Кутузов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber