В Новосибирске мужчина-инвалид застрял в ночном лесу на сломанной машине. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на среду, 24 мая, в лесу Советского района Новосибирска застрял мужчина-инвалид. Он сообщил об этом спасателям.

– Мужчина инвалид просил помощи. Он пояснил, что у него в лесу сломалась машина. Специалисты выехали на место и нашли новосибирца. Вместе с машиной его эвакуировали из леса до парковки на Бердском шоссе, – рассказали в службе спасения МАСС.

На эвакуацию новосибирца ушло больше 2,5 часов. Когда мужчину вместе с машиной эвакуировали из леса, на место вызвали его родственников.

Помощь медиков новосибирцу не понадобилась.

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