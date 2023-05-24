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НовостиОбщество24 мая 2023 6:25

Погода в Новосибирске на 1 июня 2023 года: с чего начнется лето

В Новосибирске 1 июня прогнозируют жару до +23 градусов
Анастасия ХРОМЫХ
Первый летний день порадует новосибирцев отличной погодой.

Первый летний день порадует новосибирцев отличной погодой.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна погода в Новосибирске на 1 июня 2023 года. Первый летний день порадует жителей и гостей столицы Сибири 23-градусной жарой.

По данным погодного сервиса World Weather, ночью будет +13 градусов. Осадков в этот период не ожидается.

К обеду воздух прогреется до +23 градусов. Будет ярко светить солнце, что сделает день идеальным для прогулок и активностей на свежем воздухе.

При этом, по прогнозам синоптиков, метеообстановка будет не очень благоприятной.

− Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, − говорится на сайте сервиса.

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