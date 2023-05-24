Первый летний день порадует новосибирцев отличной погодой.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стала известна погода в Новосибирске на 1 июня 2023 года. Первый летний день порадует жителей и гостей столицы Сибири 23-градусной жарой.
По данным погодного сервиса World Weather, ночью будет +13 градусов. Осадков в этот период не ожидается.
К обеду воздух прогреется до +23 градусов. Будет ярко светить солнце, что сделает день идеальным для прогулок и активностей на свежем воздухе.
При этом, по прогнозам синоптиков, метеообстановка будет не очень благоприятной.
− Метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей, − говорится на сайте сервиса.
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