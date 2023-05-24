Удочкой задел провода: в Новосибирске пенсионера убило током на рыбалке

В Новосибирске 70-летнего пенсионера убило током на рыбалке. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

В Дзержинском районе Новосибирска погиб 70-летний пенсионер. Его убило током во время ловли рыбы. Подробности раскрыли в СК РФ по Новосибирской области.

– По версии следствия, мужчина рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередач, в результате чего получил поражение электрическим током. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, – сообщает региональный Следком.

По факту трагедии в СК проводят доследственную проверку. Следователи осмотрели осмотрели место ЧП, а также назначили судмедэкспертизу.

После проверки в Следкоме примут решение в соответствии с законом.

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