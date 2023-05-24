От удара она отлетела: в Новосибирске водитель «Субару» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

Новосибирец на «Субару» сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

В Кировском районе Новосибирска водитель иномарки сбил девушку. Произошло ДТП на пешеходном переходе днем 23 мая.

– Водитель 1979 года рождения за рулем «Субару – Травик» двигался по улице Беловежская в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев. В пути, напротив дома 50/1 по улице Сибиряков-Гвардейцев, наехал на пешехода, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу, – сообщает ГИБДД по Новосибирску.

Момент наезда попал на видео. Судя по кадрам, девушка от удара отлетела и упала на асфальт.

Ее с тяжелыми травмами госпитализировали.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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