«Ростелеком» предоставил виртуальную инфраструктуру ведущему дистрибьютору автозапчастей

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Провайдер развернул для клиента отказоустойчивую инфраструктуру для размещения высоконагруженных сервисов, в частности баз данных SQL,в новосибирском центре обработки данных (ЦОД). В связи с необходимым масштабированием и повышенными требованиями к вычислительным ресурсам помимо публичного облака было собрано также частное решение на базе высокопроизводительных серверов «Ростелекома».

- Мы успешно объединили наш основной ЦОД с новой площадкой от «Ростелекома». Это позволило нам получить доступ к ресурсам «Ростелеком-ЦОД» под возросшую нагрузку нашего бизнеса. Мы успешно перенесли основной наш высоконагруженный сервис SQL, а также тестовую среду для разработчиков. В будущем мы планируем использовать ресурсы «Ростелеком-ЦОД» для быстрого масштабирования, при необходимости, - отметил начальник отдела поддержки и развития инфраструктуры ROSSKO Серик Адырбаев.

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Перенос ИТ-инфраструктуры заказчика на облачную платформу провайдера проходил в несколько этапов - по плану, разработанному ROSSKO совместно с экспертами «Ростелекома». Такой подход позволил сделать процесс миграции незаметным для клиентов.

- Мы помогаем нашим заказчикам произвести миграцию информационных систем на ИТ-ресурсы «Ростелекома», заменить физический сервер виртуальным, выбрать оптимальную конфигурацию облачных решений. Наша виртуальная платформа отвечает всем требованиям кибербезопасности и предусматривает хранение данных исключительно на российской территории, - отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.