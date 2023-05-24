В Минприроды объяснили, почему река Тула в Новосибирске покрылась зловонной пеной. Фото: Минприроды НСО.

В Минприроды прокомментировали появление зловонной пены на реке Тула в Новосибирске. Информация о ней появилась 17 мая. Тогда жители пожаловались на странное явление и неприятный запах. После чего сотрудники оперативного реагирования Минприроды обследовали акваторию и берег реки, а также ее безымянного притока.

– В ходе обследования наличие пены в реке подтвердилось. Предварительно вспененная вода впадает в реку из ее притока без названия вблизи СНТ «Коллективный труд». Отбор проб природной поверхностной воды реки Тула и ее безымянного притока произведен 18 мая, – сообщили КП-Новосибирск в Минприроды Новосибирской области.

По данным ведомства, результаты будут готовы в течение недели.

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