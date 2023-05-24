Новосибирец сломал челюсть подростку, бросавшему камни в его балкон. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который избил подростка. Он сломал 14-летнему школьнику челюсть за хулиганство.

– Произошел инцидент в апреле 2022 года. Житель Новосибирска увидел подростка, бросавшего камни в балкон его квартиры на улице Волховской. После чего встретил хулигана рядом с местным магазином. В ходе разбирательств ударил несовершеннолетнего по лицу и сломал ему челюсть, – сообщает Ленинский районный суд.

Судили мужчину за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему, не опасного для жизни, по статье 111 УК РФ.

Мужчина полностью признал вину. А родители подростка не настаивали на строгом наказании.

Суд учел все обстоятельства и вынес новосибирцу приговор. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber