Новосибирец сломал челюсть подростку, бросавшему камни в его балкон.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Новосибирске Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, который избил подростка. Он сломал 14-летнему школьнику челюсть за хулиганство.
– Произошел инцидент в апреле 2022 года. Житель Новосибирска увидел подростка, бросавшего камни в балкон его квартиры на улице Волховской. После чего встретил хулигана рядом с местным магазином. В ходе разбирательств ударил несовершеннолетнего по лицу и сломал ему челюсть, – сообщает Ленинский районный суд.
Судили мужчину за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему, не опасного для жизни, по статье 111 УК РФ.
Мужчина полностью признал вину. А родители подростка не настаивали на строгом наказании.
Суд учел все обстоятельства и вынес новосибирцу приговор. Ему назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.
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