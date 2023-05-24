Он большой и может укусить: редкого паука снял на видео новосибирец на улице Серебренниковской

Житель Новосибирска снял на видео редкого паука на Серебренниковской улице. Фото: стоп-кадр "АСТ-54".

В Новосибирске на Серебренниковской улице прохожий заметил необычного паука. Он снял его на видео и опубликовал в соцсети.

– Это «Каемчатый охотник». Членистоногое занесено в «Красную книгу», оно вырастает до 6 сантиметров в длину, и может укусить человека, – написал автор видео, опубликованного в «АСТ-54».

Комментаторы отметили, что встречали подобных пауков у себя на даче. А некоторые просто оценили внешний вид членистоногого.

– Какой красавец! – написали новосибирцы.

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