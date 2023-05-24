Бросил пить и нашел работу: под Новосибирском женщина пустила мужа-алиментщика в семью

После отбывания обязательных работ мужчина встал на путь исправления. Фото: ГУ ФССП по региону

В Новосибирской области многодетная мать простила и пустила в семью мужа-алиментщика. По решению суда мужчина отбыл обязательные работы, после чего встал на путь исправления, сообщили в ГУ ФССП по региону.

У супругов пятеро детей, все несовершеннолетние. Самой младшей девочке семь лет, старшему сыну – 14. С сентября 40-летний житель поселка Республиканский перестал содержать детей.

Сибиряка привлекли к административной ответственности. Суд назначил ему обязательные работы сроком на 120 часов.

Должник отбывал наказание в районном Доме культуры – облагораживал зеленую зону и подметал улицы. В какой-то момент мужчина решил отказаться от алкоголя. Также он нашел работу – устроился трактористом в сельскохозяйственный потребительский кооператив. В скором времени он получит первую зарплату, большую часть которой планирует отдать детям.

− Общественно-полезная работа и хороший коллектив на работе сыграл важную роль в жизни мужчины. Уже налаживается его финансовое положение, стал себя лучше чувствовать. Мужчина пришел домой к ребятишкам и супруге. Женщина простила оступившегося и раскаявшегося мужа, − отметили в ГУ ФССП по региону.

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