В Новосибирске водитель ВАЗ-2114 выехал за стоп-линию и стал участником ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: АСТ-54
В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Участником аварии стал водитель ВАЗ-2114, который выехал за стоп-линию.
Публикация появилась в группе «АСТ-54». В ней указано, что ДТП произошло на выезде с Гаранина на Бориса Богаткова.
Как видно на записи с видеорегистратора, предоставленной местным жителем, отечественный автомобиль вклинился перед ним, пока горел красный. Спустя пару минут на перекрестке произошло ДТП.
− Водитель кроссовера Toyota RAV4 при повороте налево не уступил дорогу встречному седану Hyundai Solaris, − сообщил автор видео.
В результате Hyundai отбросило в ВАЗ, стоявший за стоп-линией. Если бы водитель не нарушил ПДД, машина осталась бы цела.
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