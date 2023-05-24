В Новосибирске водитель ВАЗ-2114 выехал за стоп-линию и стал участником ДТП

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: АСТ-54

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое ДТП. Участником аварии стал водитель ВАЗ-2114, который выехал за стоп-линию.

Публикация появилась в группе «АСТ-54». В ней указано, что ДТП произошло на выезде с Гаранина на Бориса Богаткова.

Как видно на записи с видеорегистратора, предоставленной местным жителем, отечественный автомобиль вклинился перед ним, пока горел красный. Спустя пару минут на перекрестке произошло ДТП.

− Водитель кроссовера Toyota RAV4 при повороте налево не уступил дорогу встречному седану Hyundai Solaris, − сообщил автор видео.

В результате Hyundai отбросило в ВАЗ, стоявший за стоп-линией. Если бы водитель не нарушил ПДД, машина осталась бы цела.

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