В Новосибирской области трое сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры

Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры. Их права были нарушены.

Дети остались без попечения родителей, и местные власти включили их в список лиц, кому положено собственное жилое помещение. Сиротам исполнилось по 18 лет, но квартиры они так и не получили, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иски и потребовала возложить на местные власти обязанности по предоставлению благоустроенного жилья. Помещения должны отвечать всем санитарным и техническим требованиям.

− Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В результате прокурорского вмешательства заявителям предоставлены благоустроенные квартиры, − отметили в публикации.

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