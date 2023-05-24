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НовостиОбщество24 мая 2023 2:33

В Новосибирской области трое сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры

Суд удовлетворил требования прокурора
Анастасия ХРОМЫХ
Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры.

Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры. Их права были нарушены.

Дети остались без попечения родителей, и местные власти включили их в список лиц, кому положено собственное жилое помещение. Сиротам исполнилось по 18 лет, но квартиры они так и не получили, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Прокуратура направила в суд иски и потребовала возложить на местные власти обязанности по предоставлению благоустроенного жилья. Помещения должны отвечать всем санитарным и техническим требованиям.

− Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В результате прокурорского вмешательства заявителям предоставлены благоустроенные квартиры, − отметили в публикации.

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