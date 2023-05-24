В Новосибирской области трое сирот получили жилье после вмешательства прокуратуры

Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Трех сирот из Новосибирской области обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры. Их права были нарушены.
Дети остались без попечения родителей, и местные власти включили их в список лиц, кому положено собственное жилое помещение. Сиротам исполнилось по 18 лет, но квартиры они так и не получили, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Прокуратура направила в суд иски и потребовала возложить на местные власти обязанности по предоставлению благоустроенного жилья. Помещения должны отвечать всем санитарным и техническим требованиям.
− Решениями суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В результате прокурорского вмешательства заявителям предоставлены благоустроенные квартиры, − отметили в публикации.
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