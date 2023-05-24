Новосибирский аэропорт Толмачево вошел в ТОП-5 по количеству задержек рейсов

Толмачево вошел в пятерку аэропортов по количеству задержек рейсов. Фото: Надежда РЫЖКИНА

Толмачево вошел в пятерку аэропортов по количеству задержек рейсов. Рейтинг составили аналитики одной из страховых компаний.

Эксперты учитывали задержки вылетов/прилетов больше чем на час. Первое место занял московский аэропорт Шереметьево. На втором месте расположился аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, на третьем − международный аэропорт города Сочи.

− Также в пятерку вошли новосибирский аэропорт «Толмачево» и московский «Домодедово». Количество задержанных в них рейсов распределилось от 12 до 6% от общего числа всех задержанных более чем на час рейсов, − отметили аналитики.

В общей сложности в 2023 году зафиксировано более четырех тысяч задержек рейсов. Чаще всего такие ситуации происходят в аэропортах с большим пассажиропотоком.

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