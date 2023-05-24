Пробки в 6 баллов и аварии сковали Новосибирск утром 24 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 24 мая движение по Новосибирск затруднили пробки в 6 баллов. Также на дорогах произошло сразу несколько ДТП. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по улицам Немировича-Данченко, Титова, Троллейной и Сибиряков-Гвардейцев.

На правом берегу движение по улицам Большевистской, Кирова, Никитина и Восход. Не проехать по улицам Добролюбова, Красном проспекте и проспекте Дзержинского.

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