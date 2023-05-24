В Новосибирске завершились поиски мужчины, который вышел из больницы и пропал

Поиски 40-летнего мужчины, который вышел из больницы и пропал, завершились в Новосибирске. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски 40-летнего мужчины, который вышел из больницы и пропал, завершились в Новосибирске. Местного жителя нашли живым, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
Заявка поступила накануне, 23 мая. Как рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде, мужчина находился в медучреждении вместе с родными. Потом он вышел оттуда и пропал.
Волонтеры предупреждали, что сибиряк может нуждаться в медицинской помощи. В тот же день местного жителя нашли.
− Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, выполнял автономные задачи, распространял информацию в сети интернет и делал репосты, − говорится в группе отряда.
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