Под Новосибирском 19-летняя девушка залезла в чужой дом и украла ящик с инструментами

Под Новосибирском 19-летняя девушка проникла в чужой дом и стащила ящик с инструментами. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Коченевском районе Новосибирской области 19-летняя девушка проникла в чужой дом и стащила ящик с инструментами. Ущерб составил более 18 тысяч рублей.

Как рассказали в ГУ МВД России по региону, 11 мая в полицию обратилась жительница одного из сел Коченевского района. Женщина сообщила о краже из ее дома, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

Спустя некоторое время подозреваемую задержали – ей оказалась 19-летняя ранее не судимая местная жительница.

− Она проникла в дом путем свободного доступа и совершила кражу. Затем спрятала похищенное в овраге. Затем фигурантка перепрятала инструменты в зарослях на берегу реки, − уточнили в МВД.

При этом девушка сказала полицейским, что преступление совершила не она. Якобы она просто видела, где неизвестные спрятали инструменты. В итоге правоохранители нашли похищенное и передали хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 158 УК РФ – «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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